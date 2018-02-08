В Ярославле один из конфликтовавших мужчин выстрелил другому в голову

Вчера, 18:56

В Ярославле один из конфликтовавших в центре города мужчин выстрелил другому в голову из «травмата». Он уже задержан правоохранителями.

Информацию об этом предоставил пресс-центр местной полиции. Согласно предоставленным сведениям, ЧП произошло накануне вечером. В городскую больницу доставили раненного травматической пулей мужчину. Его привезли из Кучерского переулка. Подробности инцидента пока неизвестны. Сообщается лишь то, что в конфликте участвовали двое местных жителей.

Правоохранители уже установили подозреваемого, который, как полагает следствие, в ходе «разборки» применил «травмат». Им является житель Ярославля, которому 50 лет. Его оружие уже изъято. Сейчас следователи рассматривают, как вариант, его размещение под стражей. Срок за данное преступление может, по решению Фемиды, составить до 10 лет.