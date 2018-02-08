В Пермском крае нашли тело убитой 37-летней женщины

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В Пермском крае задержана пара подозреваемых в убийстве 37-летней женщины. Накануне ее тело было найдено со следами насильственной смерти за гаражами в Гремячинске. Известно, что компания распивала спиртные напитки.

Правоохранители продолжают работать по поиску доказательств и фактов против 19-летнего юноши и 24-летней девушки. Известно, что молодые люди распивали алкоголь с 37-летней женщиной, труп которой был обнаружен.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю информацию подтвердили и рассказали, что на теле убитой присутствуют следы насильственной смерти и характерные ранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.