VistaNews.ru


На Алтае мужчины с бензопилой напали на одного из сотрудников кафе

Сегодня, 17:30

Как сообщает Министерство внутренних дел Алтая, в дорожное заведение ворвались двое мужчин. У одного из них при себе была бензопила.

Данное событие произошло 6 февраля. Несколько алтайцев вошли в кафе и предложили одному из сотрудников договор по доставке алкогольной и табачной продукции. Официант сказал, что такие дела решает только администратор, и попросил обратиться непосредственно к нему, а потом сказал незнакомцам покинуть заведение.

На следующий день двое преступников снова вернулись в кафе и начали угрожать сотрудникам. Один из них попытался напасть, однако повредил только мебель, а второй ударил сотрудника кафе сахарницей по голове. Полиции удалось задержать преступников, они сознались в содеянном и на них было заведено уголовное дело.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.