На Алтае мужчины с бензопилой напали на одного из сотрудников кафе

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Как сообщает Министерство внутренних дел Алтая, в дорожное заведение ворвались двое мужчин. У одного из них при себе была бензопила.

Данное событие произошло 6 февраля. Несколько алтайцев вошли в кафе и предложили одному из сотрудников договор по доставке алкогольной и табачной продукции. Официант сказал, что такие дела решает только администратор, и попросил обратиться непосредственно к нему, а потом сказал незнакомцам покинуть заведение.

На следующий день двое преступников снова вернулись в кафе и начали угрожать сотрудникам. Один из них попытался напасть, однако повредил только мебель, а второй ударил сотрудника кафе сахарницей по голове. Полиции удалось задержать преступников, они сознались в содеянном и на них было заведено уголовное дело.