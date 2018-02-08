"Курение сокращает жизнь": Нижегородец убил брата за сигарету

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В Нижнем Новгороде мужчина совершил убийство родного брата за сигарету, взятую без его разрешения. Теперь ему грозит за это до 9 лет «решёточки» на «строгаче».

Сообщение об этом сделано пресс-службой регионального СК. Согласно обнародованным данным, преступление случилось в первой декаде апреля. Инцидент произошёл на улице, носящей имя Есенина. Приговор огласил подозреваемому срок в 9 лет «строгача».

Причиной убийства стало то, что младший брат, не испросив соизволения старшего, взял сигарету из его пачки. После того он получил несколько ударов грудь с применением ножа, от чего скончался.

Известно то, что братья во время этого инцидента не употребляли алкоголь. Мужчина, которому было лишь 22 года, скончался сразу. Вызванные медики помочь уже не смогли.