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В Новосибирске женщина получила 2 года, продав квартиру Минобороны

Сегодня, 17:00

В местном районном суде Новосибирска стал известен приговор в отношении женщины, которая совершала мошенничество с квартирой Министерства Обороны. Суд принял решение и назначил мошеннице два года лишения свободы.

Известно, что на жительницу Новосибирска было заведено уголовное дело. Женщина пыталась приобрести квартиру незаконным путём. Установлено, что она обращалась в суд по поводу приватизации двухкомнатной квартиры, которая расположена в селе Плотниково. Женщина предъявила поддельные документы и скрыла тот факт, что квартира была выделена Минобороны для неё и её дочери, которой еще нет 18 лет.

Уголовное следствие также приняло во внимание тот факт, что у обвиняемой есть двухлетний ребенок, она совершает правонарушение впервые и хорошо выполняет обязанности родителя, суд вынес решение с учетом интересов ребенка по ст. 82 УК РФ и отсрочил пребывание в тюрьме до достижения ребенком 14 лет.


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