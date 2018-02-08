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Житель Оленегорска остался без зубов после драки

Сегодня, 16:46

Житель Оленегорска, Мурманская область, после драки остался без зубов. Мужчину доставили в больницу со многочисленными травмами.

В сообщении указано, что инцидент произошёл накануне на территории стадиона, который располагается на ул. Строительная. Полицейские установили, что драка произошла в ночное время суток. На стадионе две незнакомые компании распивали алкогольные напитки. Когда градус дошёл до предела, между ними завязалась словесная перепалка, которая в конечном итоге переросла в драку. 35-летний мужчина получил множественные травмы, а также лишился практически всех зубов.

Силовики задержали одного участника инцидента. Им оказался местный житель 1998 года рождения. За такое правонарушение ему грозит 3 года тюремного заключения.


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