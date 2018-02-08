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В Петербурге неизвестный полоснул ножом женщине по горлу около метро

Сегодня, 16:28

В Санкт-Петербурге неизвестный нанёс удар женщине ножом в горло возле метро. Инцидент имел место 8 февраля 13:45 около станции "Площадь Восстания". Преступник попросту накинулся на человека. Мужчина скрылся с места происшествия. Так как удар поступил в районе артерии, женщина начала истекать кровью.

Об инциденте сразу написали в социальной сети в паблике под названием "Питер решает". Один из пассажиров метро смог оказать пострадавшей быструю неотложную помощь. Он пережал ей артерию рукой. Через пару минут на место ЧП прибыла карета скорой помощи и забрала потерпевшую в местную больницу.

На данный момент сотрудники полиции ведут расследование произошедшего посредством просматривания камер наблюдения, которые имеются в помещении вестибюля. Нападавший обьявлен в розыск. О пострадавшей никакой информации не поступало.


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