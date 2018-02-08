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Обвиняемую в убийстве 3-летнего ребёнка арестовали в Подмосковье

Сегодня, 16:24

Сегодня в Подмосковье арестовали женщину, которую подозревают в убийстве 3-летнего ребёнка. Инцидент произошёл 2 февраля в пятницу.

Тогда родители-опекуны позвонили в скорую медицинскую помощь и рассказали, что у их 3-летнего мальчика случился какой-то приступ. Его доставили в местное медицинское учреждение, где медики диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, а также обнаружили несколько ушибов. Спустя 3 дня, 5 февраля ребёнок умер в больнице в Москве. Тогда женщину доставили на допрос к следователям.

Опекун рассказала, что её причастности к смерти ребёнка нет, якобы он сам несколько раз сильно ударился головой об стол и пол. Вину свою она признавать категорически отказывалась. Силовики выяснили, что смерть ребёнка наступила именно из-за травм, которые ему причинила женщина-опекун. Сейчас она арестована и ожидает заседания суда.


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