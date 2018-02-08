Жительница Москвы осталась без денег после семинара «Как открыть бизнес»

Сегодня, 15:42

31-летняя жительница Москвы хотела начать предпринимательскую деятельность. Для того, чтобы научиться такому, она приняла участие в семинаре «Как открыть бизнес», однако осталась после него без денег.

Человек, проводивший тренинг, взял у женщины 210 тысяч рублей в ходе мероприятия, отметив, что она получит большую прибыль, и в её жизни наступят очень большие перемены. Однако автор семинара «Как открыть бизнес», оказался мошенником, пропавшим вскоре, как взял деньги у доверчивой жительницы Москвы.

Предполагалось, что её пригласят на встречу с акционерами какого-то проекта. Однако этого не случилось, и тогда девушка обратилась к правоохранителям. В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Пострадавшая пока точно не может задуматься ни о каком бизнесе в связи с отсутствием финансовых средств, как сообщает VistaNews.