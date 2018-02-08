Супруга Белых заявила, что у ее мужа конфисковали старый Nissan и 4 бутылки самогона

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У Никиты Белых конфисковали старый Nissan и четыре бутылки самогона. Такое заявление сделала Екатерина Белых, супруга экс-главы Кировской области.

Жена бывшего губернатора Кировской Области Екатерина Белых побывала в пресс-центре НСН, где рассказала обо всех подробностях дела своего супруга. Супруга Никиты Белых заявила, что ее мужа часто ставят в один ряд с Хорошковским, Маркеловым и Гайзером, несмотря на это, во время конфискации оказалось, что конфисковать нечего. Сотрудникам прокуратуры удалось изъять только старый автомобиль Nissan и четыре бутылки элитного алкоголя, как значилось в протоколе.

На самом деле, жена экс-губернатора рассказала, что это была обычная самогонка. Еще Белых имеет в собственности треть квартиры в Перми. Напомним, что Никита Белых был задержан еще в июне 2016 года в московском ресторане во время получения взятки, этот факт зафиксирован на видео. Позднее Владимир Путин снял его с занимаемой должности из-за утраты доверия. Приговор по делу экс-губернатора Кировской области вынесен 1 февраля текущего года – его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 миллионов рублей.