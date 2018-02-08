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Сотрудница банка в Балашихе промышляла кражей денег со счетов

Сегодня, 15:26

В Балашихе задержали сотрудницу одного из местных банковских отделений, которую подозревают в хищении личных средств клиентов. Своими действими женщина нанесла ущерб на общую сумму более 172 тысяч рублей.

Как установило следствие, 30-летняя местная жительница занимала должность исполняющего обязанности управляющего операционного офиса. Женщина занималась фальсификацией финансовой отчётности и вводила заблуждение клиентов банка. Украденные со счетов деньги она переводила на свой счёт. Следователи утверждают, что собрали достаточно улик, подверждающих её вину. В данный момент в отношении неё применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что у россиян в Таиланде украли биткоины. Сумма причинённого ущерба составила 100 тысяч долларов. По некоторым данным, преступники также являются гражданами России.


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