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В Белгороде врача-уролога осудили за смерть пациентки

Сегодня, 15:15

Врача-уролога Октябрьского района Белгорода осудили за смерть пациентки и лишили свободы на три года.

 В апреле прошлого года по скорой помощи в больницу была доставлена женщина с жалобами на боли в пояснице. Анализы показали, что в организме пациентки шел инфекционный процесс. До выяснения причины воспаления должны были назначить соответствующую терапию и провести полное обследование.
По причине неэффективного лечения больной назначили операцию. После операции врач должен был убедиться, не возникли ли осложнения, а также проконтролировать показатели крови и УЗИ, чего он не сделал. У больной возникло воспаление, которое повлекло за собой ухудшение здоровья и развитие токсического шока, что стало причиной смерти женщины.

После проведения судмедэкспертизы в разных учреждениях были выявлены дефекты в оказании помощи лечащим врачом. Суд выявил непосредственную связь между ненадлежащим лечением и смертью женщины.

Был вынесен приговор лишить медработника воли на три года, с последующим лишением возможности заниматься медицинской деятельностью, также сроком на три года.


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