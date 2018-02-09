Для поездок на Камчатку иностранцы готовы сменить имя

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На Камчатке пресечен факт незаконного пересечения границы иностранцами. Прокуратура региона передала дело иностранцев с поддельными именами в суд.

Прокуратура Камчатки обвиняет жителя Кыргызстана в незаконном пересечении границы России. По данному факту они открыли уголовное дело, которое передано для рассмотрения в суд. Следствие установило, что еще в 2014 году мужчина пересек границу РФ и проживал на Камчатке официально. Срок разрешения закончился в 2016 году, но он не покинул регион, за что его привлекли к административной ответственности.

Суд постановил выдворить нарушителя за переделы России. На родине мужчина сменил полностью свои паспортные данные и попытался вернуться на территорию РФ через пункт пропуска «Новосибирск (Толмачево)». После удачного пересечения границы мужчина вновь отправился на Камчатку, где и был задержан правоохранителями.

Теперь ему грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Окончательное решение примет суд. Подобные случаи происходят очень часто, сообщают сотрудники прокуратуры. Трудовые мигранты ищут различные незаконные способы пересечения российской границы.