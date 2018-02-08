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В Ярославле двое юношей украли и продали Volkswagen

Сегодня, 13:54

В Ярославле в полицию поступило заявление от мужчины, который уверял что его автомобиль украли. Преступление совершили двое молодых парней 20 и 21 года. Они похитили и продали за 100 тыс. рублей Volkswagen. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

УМВД по региону сообщает, что в Ярославле полиция смогла провести расследование дела о похищении автомобиля Volkswagen. О краже авто сообщил собственник. После в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось узнать, что незаконно завладели и продали автомобиль двое парней 20 и 21 лет. Вину похитителей докажут по полному сбору доказательств. Известно, что инцидент произошел в Дзержинском районе.

К слову, в столице неизвестный угнал Toyota Land Cruiser 200 за 5,4 млн рублей.


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