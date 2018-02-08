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Под Ярославлем мужчина забил сожительницу своего сына до смерти

Сегодня, 13:48

Под Ярославлем 62-летний мужчина забил сожительницу своего сына до смерти. Для этого он использовал металлический прут.

 Это случилось в Первомайском районе. Причиной конфликта стало то, что мужчина не хотел продолжения отношений своего сына с его сожительницей. Мужчине не нравились её частые пьянки, а также регулярные отлучки из дома на несколько дней.

В какой-то момент чаша терпения отца переполнилась. Он с сыном и его сожительницей проживал в своей квартире. В ней и произошла трагедия. Впавший в ярость мужчина в качестве своего оружия воспользовался металлическим прутом, который по неустановленной причине оказался в жилище.

Именно им он и нанёс несколько ударов 34-летней женщине по голове. Затем он вызвал «скорую». Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу, но спасти её жизнь им не удалось.

Когда правоохранители, узнавшие о данном факте, прибыли на квартиру подозреваемого, они обнаружили там его труп.


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