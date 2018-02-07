Основателя "Додо Пицца" обвиняют в сбыте наркотиков

Вчера, 23:57

Владелец «Додо Пицца» Федор Овичинников обвиняется в сбыте наркотиков. Об этом он сообщил в соцсетях.

Основатель сети пиццерий ранее привлекался на допрос как свидетель по поводу закладки наркотиков, найденной в его заведении. Теперь он перешел в статус подозреваемого. На допросе в СК рассказали, что Овчинников будто бы занимается производством и реализацией наркотических веществ. Федор сообщал, что в МВД поступило заявление от некой гражданки о том, что под прикрытием сети заведений предприниматель занимается продажей наркотиков в российской столице. Якобы все поставки идут из стран Америки, для этого бизнесмену требуется постоянно ездить заграницу, где у него будто бы под прикрытием работают пиццерии.

Узнать о гражданке Овчинников ничего не смог. Дела о разных пиццериях следователи собираются объединить и передать руководству. Сам владелец кафе не намерен сдаваться. Он собирается написать заявление о клевете в свой адрес и разыскать женщину, которая оболгала его. Он уверен в собственной правоте и сложившуюся ситуацию станет освещать публично.