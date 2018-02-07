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В Казахстане нашли тело новорожденной девочки в канализации

Вчера, 23:40

Тело мертвого новорожденной девочки было найдено в канализационном люке на территории Казахстана. В данный момент приняты все меры сотрудниками полиции Атбасара для проведения расследования этого преступления.

Сегодня, 7 февраля, в полицию города Атбасар поступило сообщение об ужасной находке. Сотрудник коммунального бюро был отправлен на проведение ремонта в определенной части канализационной подземной магистрали. Когда мужчина залез внутрь люка, то при осмотре места на предмет повреждения заметил тело новорожденной девочки. Малышка на момент обнаружения уже была мертва некоторое время. После этого коммунальщик немедленно сообщил стражам порядка о своем открытии.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа сотрудников полиции Казахстана. Труп девочки отправлен на исследование патологоанатомам. Специалисты установят время и причину гибели новорожденного ребенка. Следователи начали вести поиски матери, которая может быть причастна к этому злодеянию.


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