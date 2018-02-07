В Монако направили запрос об экстрадиции экс-главы Инвестторгбанка

Вчера, 19:23

В Монако послали запрос об экстрадиции экс-главы Инвестторгбанка. Генеральная прокуратура РФ просит выдать беглого председателя управления Владимира Гудкова, которого раньше задержали за мошенничество.

На данный момент уголовное делопроизводство в адрес гражданина Гудкова находится в процессе в пределах ГСУ ГУ Москвы. В прошлом месяце текущего года сообщили про задержание. Экс-главу банка обвиняют вместе с его сообщницами в лице четырёх человек в присвоении денежных средств из кредитного центра.

Общая сумма хищения составляет больше семи миллиардов рублей. В результате в сторону мошенников открыто уголовное производство по статье 159 Уголовного Кодекса России.