VistaNews.ru


В Монако направили запрос об экстрадиции экс-главы Инвестторгбанка

Вчера, 19:23

В Монако послали запрос об экстрадиции экс-главы Инвестторгбанка. Генеральная прокуратура РФ просит выдать беглого председателя управления Владимира Гудкова, которого раньше задержали за мошенничество.

На данный момент уголовное делопроизводство в адрес гражданина Гудкова находится в процессе в пределах ГСУ ГУ Москвы. В прошлом месяце текущего года сообщили про задержание. Экс-главу банка обвиняют вместе с его сообщницами в лице четырёх человек в присвоении денежных средств из кредитного центра.

Общая сумма хищения составляет больше семи миллиардов рублей. В результате в сторону мошенников открыто уголовное производство по статье 159 Уголовного Кодекса России.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.