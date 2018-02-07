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В квартире главы Барвихи провели обыск

Вчера, 19:19

Глава Барвихи Сергей Тиняев сегодня днём вынужден был предоставить для обыска собственную квартиру в связи с подозрением в мошенничестве. Также правоохранители осмотрели гараж и дачу чиновника.

Осведомлённые источники сообщают, что следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по факту принятия на работу в администрацию дворником родственника Тиняева. Мужчина числился уборщиком в ЖКХ на протяжении трёх месяцев, но ни одного дня при этом не работал. По итогам расчёта, он получил зарплату в размере 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что ФСБ задержала звезду «Детективов» Алексея Насонова. В помещении офиса актёра провели обыски, самого его отправили на допрос в качестве обвиняемого.


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