В Уфе «целительница» обманула девочку на 350 тысяч рублей

Вчера, 19:14

В Уфе разыскивается «целительница», которая обманула 12-летнюю девочку и украла ювелирные изделия на сумму в 350 тысяч рублей.

Жертвой мошенничества стала 12-летняя жительница Уфы. Известно, что девочка, проживающая в Калининском районе города, находилась в квартире многоэтажного жилого дома одна и ждала подругу. В ее дверь позвонили, и несовершеннолетняя, ожидая прихода знакомой, быстро открыла дверь, однако на пороге перед ней стояла незнакомая ей женщина.

Та попросила стакан воды, девочка выполнила просьбу, после чего неизвестная начала пугать ребенка сообщением, что на ее маме страшная порча, и ей грозит большая опасность, но «целительница» может все предотвратить. Для этого ей нужно "почистить" все ювелирные украшения, которые находятся в доме. Это очень испугало ребенка, и она тут же собрала все украшения, и передала их «спасительнице», которая завернула все в носовой платок, совершила ряд магических обрядов, вернула ценности, и скрылась. Впоследствии девочка заметила, что сверток пуст.

Она рассказала о происшествии своей маме, и та обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества, и объявили в розыск аферистку.

Сумму ущерба потерпевшая оценила в 350 тысяч рублей.