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Под Воронежем мужчина зарезал собутыльника из-за открытой бутылки

Сегодня, 17:55

Под Воронежем мужчина зарезал знакомого собутыльника из-за открытой тем бутылки. Это произошло на территории Юго-восточного района в Борисоглебске.

 В гости к мужчине пришёл его знакомый, которому было 48 лет. Они стали совместно выпивать. Когда «не хватило», гость пошёл за очередной бутылкой. При его возвращении хозяин квартиры заметил, что та уже открыта и «почата».

Между собутыльниками развязалась по данному поводу ссора. Обидевшийся хозяин взял нож и нанёс им не меньше шести ударов своему собутыльнику. Они пришлись в его шею и грудь. От ран мужчина скончался.

Подозреваемый, которому 53 года, был задержан. Сначала он всё отрицал, но в дальнейшем, под воздействием улик, стал давать признательные показания. Теперь ему угрожает до 16 лет «неба в клеточку».

Ранее у подозреваемого уже была судимость. Он отбыл срок за мошенничество при получении крупного кредита.

Сообщение об этом сделано пресс-службой регионального СК.


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