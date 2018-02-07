Группа неизвестных напала в Москве на ведущего шоу «Решала» Влада Чижова

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Ведущий шоу «Решала» на телеканала «Че» Влад Чижов стал жертвой нападения троих неизвестных, которые подъехали к нему на внедорожнике. Инцидент произошёл в центре Москвы.

Нападение случилось накануне вечером, 6 февраля. Сам Чижов пояснил, что возвращался со съёмок. С ним была неизвестная спутница, которая, к счастью, не пострадала. В ходе избиения Чижову травмировали ключицу. Также злоумышленники разбили лобовое стекло на его автомобиле, после чего скрылись.

Телеведущий заявил, что знает личности нападавших и пообещал поквитаться с ними. Чижов не уточнил, будет ли он обращаться по данному факту в полицию. Проект «Решала», ведущим которого он является, посвящён борьбе с мошенниками.

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