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Два подростка и мужчина надругались над 14-летней школьницей в Липецке

Сегодня, 17:20

В Липецке начато расследование по факту сексуального насилия в отношении 14-летней школьницы. Девочка утверждает, что над ней надругались 28-летний мужчина и два парня 16-ти и 17-ти лет.

Инцидент, по словам потерпевшей, произошёл на улице Гастелло в Липецке. Девушка недавно переехала сюда из Грязей. По некоторой информации, подозреваемые являются представителями цыган. При каких обстоятельствах произошло изнасилование, выясняют следователи. Комментариев по делу СУ СКР не даёт.

Ранее мы писали, что в Казахстане девушка выпала из окна после того, как стала жертвой группового изнасилования. Злоумышленники несколько раз надругались над своей жертвой и снимали весь процесс на камеру.


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