В Татарстане мужчина выкинул из окна 5-летнюю девочку

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Правоохранители Татарстана продолжают собирать информацию по вчерашнему ЧП. В ночь на 6 февраля 34-летний мужчина выкинул из окна третьего этажа 5-летнюю девочку. Ребенок не пострадал.

В пресс-службе СУ СКР по РТ сообщают о продолжении расследования покушения на убийство малолетнего. Известно, что ночью с 5 на 6 февраля в многоквартирном доме с третьего этажа пьяный мужчина выбросил в окно 5-летнюю девочку. Ребенок остался жив. Следствие постановило, что подозреваемый является сожителем бабушки пострадавшей девочки.

Ранее сообщалась, что в Москве ребенок выпал из окна 5-го этажа высотного дома. Ребенок остался живым и госпитализирован.