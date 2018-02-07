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Житель Кировской области тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке

Сегодня, 16:46

Жителю Кирово-Чепецка в Кировской области грозит до 2 лет лишения свободы. Причиной стали тайные съемки женщин-коллег в бытовке. Мужчина обзавелся «хоум видео» и просматривал незаконные кадры переодеваний в домашних условиях.

Житель Кирово-Чепецка уличен в съемках видео с участием женщин. Так, в летние месяцы 2017 года мужчина активно пробовал себя в роли «секретного агента», который вел потайную жизнь и снимал видеоролики. Под прицелом детектива оказались коллеги подозреваемого. После он копировал видеофайлы с записанным изображением и неоднократно просматривал.

Обвинения мужчине предъявляются по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).


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