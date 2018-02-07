В Кирове отдыхающий «утащил» из сауны телевизор

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В Кирове отдыхающий в сауне мужчине «утащил» из неё телевизор. При этом он совершил кражу, совершенно не скрываясь.

Такие сведения содержатся в информации, предоставленной пресс-службой регионального УМВД. Согласно размещённым данным, мужчина пришёл в сауну вечером 6 февраля помыться. Он, помывшись, уже собрался её покинуть, как вдруг заметил телевизор, висящий на стене. После этого подозреваемый заговорил администратора, и тот покинул предбанник.

Мужчина воспользовался этим, сняв «плазму» со стены. После этого он покинул сауну. Вернувшийся администратор решил догнать похитителя, но попытка оказалась тщетной. Тогда он сообщил о краже правоохранителям. Те продемонстрировали быструю реакцию. Сотрудникам Росгвардии, работающим в Кирове, удалось быстрое задержание мужчины, утащившего плоский телевизор. Как оказалось, это был именно посетитель сауны. Теперь ему грозит «решётка» на срок до 4 лет. Мужчина оказался безработным 38-летнего возраста.

Он, чтобы избежать поимки, спрятал свою «добычу» под одной из припаркованных неподалёку машин. Затем он предполагал наутро спокойно вернуться за ней, но не получилось.