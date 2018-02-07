В Саратовской области полицейские задержали двух проституток в сауне

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Полицейские в Энгельсе Саратовской области задержали двух проституток в сауне. Инцидент произошел 7 февраля.

В ночь с 6 на 7 февраля в сауне, которая расположена по улице Калинина в Энгельсе, были задержаны две проститутки. Задержание производили сотрудники правоохранительных органов. После задержания полицейские установили, что незаконным промыслом занимались две жительницы села Комсомольское, расположенного в Краснокутском районе. Жрицам любви 25 и 30 лет, таким ремеслом, по словам задержанных, они занимаются уже не первый год.

Сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанных составлен протокол. Согласно статьи 6.11 КоАП России, девушек привлекут к административной ответственности. Подобные рейды сотрудниками полиции проводятся регулярно, результативность их высокая, но большинство задержанных снова возвращаются к своей деятельности.

Согласно статистике, которую ведут полицейские, именно девушки из глубинки России чаще всего становятся проститутками. Такая ситуация складывается из-за отсутствия работы, недостаточного образования и необходимости обеспечивать детей и других членов семьи.