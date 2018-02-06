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Дагестанец осужден за попытку присоединиться к боевикам в Сирии

Вчера, 23:09

Житель Дагестана приговорен к двум годам и восьми месяцам колонии. Причина такого решения суда обусловлена тем, что дагестанец пытался примкнуть к боевикам в Сирии, чтобы сражаться на их стороне.

Как сообщают правоохранительные органы, в конце июля 2017 года дагестанец Нажмудин Курбангаджиев был задержан в аэропорту Нальчика при попытке улететь в Сирию. Он планировал участвовать в деятельности террористической группировки. 29 января 2018 года Ботлихский районный суд приговорил Нажмудина Курбангаджиева к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

От самого осужденного комментариев не поступало.


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