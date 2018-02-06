Брат заместителя муфтия Республики Мордовии задержан с наркотиками

Вчера, 22:09

Рясим Асаимов, брат Раиля Асаимова, заместителя председателя Духовного управления мусульман Республики Мордовия, был задержан после обнаружения при обыске его автомобиля значительного количества наркотических веществ. Решением Саранского суда он будет арестован сроком в два месяца.

Сам мужчина отрицал факт того, что найденное вещество принадлежит ему. Он пытался объяснить, что наркотик, вероятнее всего, ему подкинули, желая подстаить. Также был проведён обыск в доме Асаимова, где вскрылись факты его причастности к радикальным исламским движениям. На это указало огромное количество обнаруженной у него литературы, запрещенной в России. Изъят был и сейф с неизвестным содержимым, предоставлять к осмотру которого вероятный экстремист категорически отказался. Записи аудио и видеофайлов из дома Рясима взяты на исследование и изучение. Возбуждено уголовное дело.