В Вологде двое грабителей пытались украсть терминал

Вчера, 21:05

В Вологде грабители намеревались украсть терминал, который располагался по улице Разина в одном из магазинов. Преступников было двое и лица их скрывались под масками.

Сотрудники Росгвардии успели прибыть на место происшествия, но грабители скрылись на своем автомобиле «ВАЗ-2104» в неизвестном направлении. Правоохранители не дали им своим прибытием осуществить до конца задуманный план и терминал остался стоять на месте.

Оперативники передали описание автомобиля, на котором скрылись грабители. Немного позже патруль Росгвардии обнаружил похожее транспортное средство в Пошехонском районе Вологды. В момент осмотра транспорта, в салоне на водительском кресле был мужчина, а под сиденьем оперативники нашли маску. Мужчину тут же арестовали и доставили в отделение МВД. Следователи возбудили уголовное дело, начался процесс расследования инцидента.