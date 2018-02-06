В Старом Осколе 32-летний мужчина зарезал ножом собутыльника

Вчера, 21:02

В Старом Осколе два участника вечерней посиделки за столом не помирились. После словесного конфликта один из мужчин ушел не простившись, но после вернулся с ножом в руках, которым зарезал обидчика.

32-летний житель города Старый Оскол нанес своему соотечественнику смертельные ранения ножом после организованного застолья. Как показало расследование, мужчины изрядно выпили спиртного и не помирились. В итоге конфликта сам подозреваемый ничего не сказав хозяину дома, покинул помещение, уйдя как бы домой.

Через некоторое время мужчина вернулся в дом своего обидчика. В руках он держал нож, которым нанес несколько ударов оппоненту в шею. После этого нападавший скрылся с места происшествия. Пострадавший от порезов сонной артерии скончался от кровотечения за считанные минуты. В настоящее время подозреваемый под следствием, он содержится в камере.