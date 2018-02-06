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Дело «пьяного мальчика» из Балашихи могут заново расследовать

Вчера, 19:55

Скандальное дело «пьяного мальчика» из Балашихи, где фигурируют Ольга Алисова и 6-летний Алеша Шимко, могут заново расследовать. Апелляции сторон были поданы в Железнодорожный суд, материалы передадут в Мособлсуд.

Ольгу Алисову признали виновной в наезде на 6-летнего Алешу Шимко, который произошел в апреле месяце 2017 года. Женщину приговорили к лишению водительских прав на 2,5 года, назначили выплату затрат на похороны ребенка и отправили в колонию поселения на три года. Обе стороны не согласны с исходом, а потому были поданы апелляции. Алисова хочет добиться признания смертельного ДТП в качестве несчастного случая, а отец мальчика жаждет большего наказания.

Дело стало скандальным из-за обнаружения 2,7 промилле алкоголя в крови Алеши, экспертизу проводил специалист Михаил Клейменов. В результате установили, что спирт попал в организм погибшего посмертно, а СК предъявил эксперту обвинения в халатности.


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