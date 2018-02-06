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В Москве задержан охотник за женскими трусами из Турции

Вчера, 19:23

В Москве полиция задержала гражданина Турции, который охотился за женскими трусами. Мужчина нападал на своих жертв в районе Ленинградского проспекта в переходе, проведенного через Третье транспортное кольцо.

По предварительным данным, 33-летний гражданин Турции работает руководителем на стройке элитного жилкомплекса в районе Беговой. Он совершал нападения на одиноких женщин, подмечая жертв исключительно в юбках и колготках. В начале января месяца турок напал на 30-летнюю местную жительницу, ударил ее по голове, дерзко порвал колготки и ушел, забрав с собой ее трусы. Гражданка пожаловалась в полицию, в результате подобный инцидент был зафиксирован в конце января в том же месте.

Стражи порядка задержали иностранца, открыто уголовное производство. Известно, что он проживает в гражданском браке с женой и ребенком.


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