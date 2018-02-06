В Пермском крае педофила отправили в тюрьму за изнасилование 2-летнего ребёнка

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Жителя Осинского района Пермского края признали виновным в изнасиловании троих малолетних детей. Самой младшей из жертв педофила стал двухлетний ребёнок.

Следствием установлено, что с лета 2016 года по апрель 2017 года мужчина регулярно совершал акты надругательства над соседскими детьми. Два школьника 10 и 11 лет, а также двухлетний малыш жили с родителями в одном общежитии. Разоблачить педофила удалось благодаря его собственному мобильному телефону. Мать одного из детей случайно увидела на экране смартфона фото обнажённого сына и сразу же отправилась в полицию. Как выяснилось позже, мужчина снимал свои надругательства на камеру. Впоследствии записи с телефона стали неопровержимой уликой виновности обвиняемого в суде. По итогам рассмотрения дела, мужчину признали виновным по целому ряде эпизодов и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет.

Ранее ещё одного педофила приговорили в Зауралье. Там 43-летний мужчина насиловал собственного сына.