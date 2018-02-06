Тело 52-летней женщины ищут сотрудники полиции и спасатели в Ростове

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Останки тела 52-летней жительницы Ростова Виктории Прохоровой ищут полицейские и спасатели. В реке Темерник были обнаружены только нижние конечности пострадавшей, другие части могло унести в Дон.

Сотрудники правоохранительных органов и спасатели продолжают поиски останков 52-летней Виктории Прохоровой. Уже известно, что нижние конечности женщины обнаружены водолазами в реке Темерник. После изучения русла данной реки специалисты пришли к выводу, что остальные части тела могло унести течением в Дон.

Подозреваемым в убийстве Прохоровой является 34-летний Сергей Зубарев, который на сегодняшний день арестован, полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Во время допроса мужчина в подробностях рассказал как убил пострадавшую, а затем расчленил ее тело. Известно, что в Ростов преступник приехал более десяти лет назад из Якутии.

Сообщается, что пара познакомилась 9 января в баре «Бавария», после непродолжительного знакомства убийца пригласил к себе домой пострадавшую, где они занималась сексом. После бурного начала романа, Зубарев предложил Прохоровой стать любовниками, но та отказала. Именно этот факт и привел к убийству.