Полицейский из Йошкар-Олы написал заявление на плохо воспитавшую сына жену

Сегодня, 02:30

Сотрудник МВД России из Йошкар-Олы обратился с заявлением к своим коллегам, обвинив супругу в плохом воспитании сына. Как итог, провинившуюся мать стражи порядка рекомендовали поставить на учет.

Согласно заявлениям оперативника из Йошкар-Олы, его супруга неправильно воспитывает их общего сына, из-за чего у мальчика может травмироваться психика. Коллеги организовали проверку по факту обращения правоохранителя, впоследствии обязав горе-мать выплатить взыскание, а также стать на учет в спецотделе органа надзора.

Отметим, супруга оперативника из Йошкар-Олы также работает в МВД - инспектором ППС.