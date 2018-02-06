Жителю Пермского края топором сломали ребро

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Житель Осы (Пермский край) приревновал свою подругу к знакомому. В результате ревнивец нанес удары топором своему сопернику и сломал ему ребро.

В Осе (Пермский край) между двумя мужчинами произошел конфликт на почве ревности.

47-летний влюбленный приревновал к своей избраннице 39-летнего знакомого. В ходе конфликта он нанес несколько ударов топором своему сопернику, из-за чего сломал ему ребро. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь в полном объеме. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, которые опросили мужчину. Оба участника конфликта были направлены для прохождения всех необходимых экспертиз, их результаты показали, что оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Степень участия женщины, из-за которой и разгорелся конфликт, пока неизвестна.