VistaNews.ru


Жителю Пермского края топором сломали ребро

Сегодня, 16:18

Житель Осы (Пермский край) приревновал свою подругу к знакомому. В результате ревнивец нанес удары топором своему сопернику и сломал ему ребро.

В Осе (Пермский край) между двумя мужчинами произошел конфликт на почве ревности.

47-летний влюбленный приревновал к своей избраннице 39-летнего знакомого. В ходе конфликта он нанес несколько ударов топором своему сопернику, из-за чего сломал ему ребро. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь в полном объеме. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, которые опросили мужчину. Оба участника конфликта были направлены для прохождения всех необходимых экспертиз, их результаты показали, что оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Степень участия женщины, из-за которой и разгорелся конфликт, пока неизвестна.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.