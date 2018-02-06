В Амурской области отчим снимал на видео надругательства над падчерицей

Сегодня, 16:08

Как проинформировали в СУ СК России по Амурской области, отчим снимал на видео свои надругательства над 9-летней падчерицей. Инцидент зафиксирован в Свободном, открыто уголовное производство.

Согласно материалам уголовного дела, с декабря месяца 2014 по октябрь 2016 года 41-летний гражданин, проживающий в Свободном со своей сожительницей и ее 9-летней дочкой, совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Один из эпизодов он снял на видео и хранил на карте памяти.

В мае 2017 года мужчина находился в СИЗО, где ему вменяли незаконное хранение наркотических веществ. В этот момент мать девочки случайно нашла карту памяти с записью растления ее дочери и обратилась за помощью в полицейское отделение. Гражданин свою вину признал, в скором времени доказательная база будет представлена в суде.