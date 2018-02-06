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Подозреваемого в педофилии разработчика Counter-Strike выпустили под залог в $150 тыс

Сегодня, 15:50

Программист Джесс Клифф, прославившийся на весь мир созданием компьютерного шутера Counter-Strike, оказался на свободе. Подозреваемого в педофилии разработчика выпустили под залог в 150 тысяч долларов.

В сексе с несовершеннолетней девушкой Джесса Клиффа обвинил прокурор Ниок Марейра. Согласно мнению следствия, именитый программист познакомился с потерпевшей в сети. Обещая приличное вознаграждение, создатель Counter-Strike купил интимную близость с девушкой-подростком. Сейчас жертве предполагаемого педофила 16 лет. К слову, адвокат Клиффа подтверждает факт сношения его подзащитного с несовершеннолетней девушкой. Юрист пытается доказать, что его клиент не знал настоящий возраст потерпевшей, а значит – она его обманула.

Заплатив 150 тысяч долларов в качестве залога, Клифф вышел на свободу. Ведется следствие, собирается доказательная база против разработчика Counter-Strike для передачи дела в суд.


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