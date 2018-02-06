VistaNews.ru


Генпрокуратура выявила в Дагестане задолженность по зарплате в 65 млн рублей

Сегодня, 15:12

Представителями комиссии Генпрокуратуры России было выявлено неоднократное нарушение закона о трудовом праве граждан Дагестана. В том числе и долги по зарплате в 65 млн рублей.

За 2017 год гражданам Дагестана не доплатили заработную плату в размере 65,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте российской Генеральной прокуратуры.
Известно, что в некоторых случаях факт нарушения трудового права на зарплату граждан был скрыт, вследствие чего виновные могут быть освобождены от уголовной ответственности.
Для того, чтобы устранить допущенные нарушения закона на оплату труда, заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук подал заявление главе Федеральной службы по труду и занятости Всеволоду Вуколову, в котором поставил вопрос об ответственности руководителя Госинспекции труда в Дагестане и других чиновников, относящихся к этой сфере.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.