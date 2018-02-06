Генпрокуратура выявила в Дагестане задолженность по зарплате в 65 млн рублей

Сегодня, 15:12

Представителями комиссии Генпрокуратуры России было выявлено неоднократное нарушение закона о трудовом праве граждан Дагестана. В том числе и долги по зарплате в 65 млн рублей.

За 2017 год гражданам Дагестана не доплатили заработную плату в размере 65,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте российской Генеральной прокуратуры.

Известно, что в некоторых случаях факт нарушения трудового права на зарплату граждан был скрыт, вследствие чего виновные могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Для того, чтобы устранить допущенные нарушения закона на оплату труда, заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук подал заявление главе Федеральной службы по труду и занятости Всеволоду Вуколову, в котором поставил вопрос об ответственности руководителя Госинспекции труда в Дагестане и других чиновников, относящихся к этой сфере.