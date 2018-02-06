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На кладбище в Удмуртии нашли труп женщины

Сегодня, 14:24

В полицию Удмуртии поступило сообщение о пропаже 54-летней женщины. Ее труп был найден на кладбище.

3 февраля в полицию Удмуртии поступило сообщение о пропаже 54-летней женщины. Заявителями оказались родственники женщины, которые сообщили о том, что она собиралась на Хохряковском кладбище посетить могилу своего сына.

Через три часа сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело разыскиваемой женщины на указанном кладбище. После предварительного осмотра тела умершей, на нем были обнаружены следы насилия. На данный момент ее тело направлено для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая и установит точные причины ее гибели.

По данному факту открыто уголовное дело, полиция ищет лиц, которые нанесли погибшей телесные повреждения и стали виновниками в ее смерти.


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