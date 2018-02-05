Рыбаки убили товарища в Ярославской области и скинули тело в прорубь

Вчера, 23:17

В Ярославской области двое рыбаков убили своего напарника из-за опасности разглашения сведений о браконьерстве. Для скрытия следов злодеяния, они утопили тело приятеля в проруби и отправились домой.

Жителя Ярославской области, 56-летнего мужчину, убили его двое напарников по рыбалке. Трагедия произошла на Рыбинском водохранилище, где под льдом было найдено его тело. В процессе расследования стало известно, что вместе с Евгением на рыбалку в тот день отправились два его компаньона.

Ребята не против были заняться браконьерством, о чем знал и покойный. В ходе рыбалки, двое приятелей решили кардинально избавиться от своего свидетеля, чтобы он не раскрыл их тайны. Они сначала застрелили мужчину, а после этого, для контроля, нанесли удар по голове. Для того, чтобы отвести от себя подозрения и скрыть улики, приятели сбросили уже мертвого потерпевшего в прорубь. В процессе расследования удалось собрать всю необходимую базу. Подозреваемые в камере и ожидают суда.