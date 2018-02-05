Мурманчанин «воспитал» своего брата, сломав ему челюсть

Вчера, 22:59

В квартире на улице Героев Рыбачьего в Мурманске два брата напившись, стали выяснять отношения, в ходе которого один из них стал часто произносить ругань, началось рукоприкладство, после чего старший сломал ему челюсть.

В результате такого «воспитания» 30-летний мужчина был госпитализирован в больницу с переломом нижней челюсти. Медики отнесли телесные повреждения к средней степени тяжести. Старший брат 34-х лет ранее не судимый, был задержан в квартире и доставлен в отдел полиции.

Против старшего брата возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Наказание за такое «воспитание» может последовать в виде лишения свободы на срок до трех лет.