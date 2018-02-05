Женщину изнасиловали домкратом и она скончалась

Вчера, 22:53

В Красноармейске 42-летнюю женщину изнасиловали домкратом, после чего потерпевшая не вынесла мучений и скончалась. В итоге сиротами остались двое маленьких детей, подозреваемый уже под следствием.

В Саратовской области 30 января произошло ужасное преступление. 42-летняя женщина в Красноармейске возвращалась домой после поминок. Чтобы сократить путь к дому, она попросила молодого парня подвезти ее по указанному адресу. Раньше она видела неоднократно этого парня на личном автомобиле. Парень охотно согласился выполнить просьбу землячки. Он попросил ее занять место за заднем сидении автомобиля. Но в процессе езды, водитель изменил маршрут, повернув в совершенно противоположную сторону автомобиль. После этого он напал на свою попутчицу, избил, а потом изнасиловал домкратом.

Все происходило в салоне авто, на том же заднем сидении. Когда все закончилось, он просто выкинул женщину на мороз, а сам уехал. Благодаря неравнодушным жителям, женщину заметили и вызвали скорую. Медики несколько дней пытались спасти ей жизнь, но 42-летняя потерпевшая умерла в больнице, оставив сиротами двух детей. Злоумышленник арестован, идет следствие.