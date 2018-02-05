Мужчина в Волгоградской области из жалости убил мать своей подруги

Вчера, 22:34

Мужчина из Фролово Волгоградской области расправился с матерью своей подруги, лишив ее жизни из жалости. Именно таким образом он решил полечить смертельно больную женщину, чтобы «развязать руки ее родне».

Преступление было совершено жителем Фролово в марте прошлого года. Он убил мать своей знакомой подруги, чтобы она не доставляла своей болезнью хлопот родным и близким. В процессе расследования мужчину арестовали, и он предстал перед судом. По решению суда злоумышленник приговорен к 10 годам лишения свободы.

Вину свою обвиняемый так и не признал до конца судебного заседания. Мало того, в своих судебных показаниях мужчина решил скинуть вину на свою подругу, дочь убитой. Он назвал мотивом убийства - желание девушки избавиться от своей больной матери. Женщина при жизни была серьёзно больна и требовала к себе тщательного внимания и ухода. По его словам, он сделал это "из жалости".