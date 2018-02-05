Пьяный водитель запечатлел смертельную погоню за инспектором ГИБДД

Вчера, 19:36

Сотрудники следственного комитета завершили проверку по факту ДТП, когда пьяная компания устроила погоню со смертельным исходом за автомобилем инспекторов ГИБДД в Якутии, одновременно снимая все на видео.

Данное происшествие случилось 20 июня 2017 года недалеко от поселка Тойбохой в Нюрбинском районе Якутии. Там возник конфликт между пьяной компанией на внедорожнике и двумя сотрудниками ГИБДД. После этого один инспектор уехал домой, а второй отправился домой в поселок Сунтар на служебном автомобиле. За ним устроили погоню нетрезвые молодые люди на автомобиле Toyota Land Cruiser, снимая все на камеру мобильного телефона.

На автодороге «Вилюй», недалеко от поселка Тойбохой, водитель Toyota не справился с управлением, и со скоростью 120 км/ч въехал в автомобиль инспектора. В итоге погиб сотрудник ГИБДД, находившийся в автомобиле.

Водитель, который допустил аварию, не пострадал, его задержали и вскоре возбудили уголовное дело.