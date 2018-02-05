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В Дагестане чиновников и силовиков обвиняют в создании ОПГ

Вчера, 19:15

В Дагестане нескольких чиновников и силовиков, задержанных накануне сотрудниками МВД и ФСБ, обвиняют в создании ОПГ. В списке подозреваемых числятся врио глава республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также Шахабас Шахов, бывший министр образования.

5 февраля сотрудники ФСБ провели проверку в правительстве Дагестана. В результате следственных мероприятий стражами порядка были задержаны Абдусамад Гамидов, Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и Шахабас Шахов. Этих личностей подозревают в создании ОПГ, куда входят сотрудники правоохранительных органов. Муса Мусаева, мэра Махачкалы, уже обвинили в превышении должностных полномочий. Следствие располагает достаточной доказательной базой для открытия уголовного производства.

За подобное правонарушение в виде наказания выступает лишение свободы от 12 до 20 лет, а участие в ОПГ наказывают сроком от 5 до 10 лет.


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