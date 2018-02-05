Появилось видео с задержанием Гамидова и чиновников в Махачкале

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Опубликовано видео с операции задержания Абдусамада Гамидова, врио Главы Правительства РД, и двух его заместителей.

После операции их в наручниках увели в самолет, после чего задержанных доставили в Москву для допроса в центральном аппарате ФСБ России. Задержаны они были за мошенничество, а Гамидова подозревают также в создании ОПГ.

Позже в Шереметьево был перекрыт один из каналов пересылки денежных средств из Дагестана в Москву. Данный канал функционировал на протяжении 7 лет, однако лишь сейчас его удалось перекрыть. В машине в сумках было обнаружено 400 миллионов рублей. При проведении спецоперации силовиками были задержаны 20 человек, все они входили в состав преступной группы, которую организовал Абдусамад Гамидов. За время своего функционирования из СКФО вывели более 100 миллиардов рублей в теневую экономику. Деньги получали из фирм-однодневок, некоторое время хранили их в банках Дагестана, а впоследствии переправляли в Москву через специальные каналы.

По адресам всех подозреваемых правоохранители провели обыск, и обнаружили там еще несколько сотен миллионов, многочисленные документы с печатями, пропуска в аэропорты Внуково и Махачкалы.

Во время задержания преступники не сдались без боя, а Абдусамад Гамидов начал угрожать силовикам многочисленными связями, однако его намеки были проигнорированы.