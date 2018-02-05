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Двое безработных избили знакомого вилами и ограбили в Подмосковье

Сегодня, 16:40

В полицию Подмосковья обратился мужчина, который сообщил, что его знакомые ограбили его дом, а его избили вилами. По данному факту ведется расследование.

Один из жителей Подмосковья обратился к сотрудникам правоохранительных органов с заявлением о том, что двое его знакомых попали в его жилище, ограбили его. После этого сам хозяин жилья был избит при помощи вилл. В заявлении сообщается, что были украдены два мобильных телефона. После чего нападавшие избили свою жертву, пытаясь вонзить ему вилы в руку.

Позднее мужчина обратился за помощью к медикам, которые и зафиксировали травму левой кисти. Необходимая медицинская помощь была оказана.

За совершение данного преступление были задержаны двое безработных 1984 и 1987 годов рождения. Мужчины не отрицали своего участия в преступлении и сейчас активно сотрудничают со следствием. За совершение такого правонарушения им грозит тюремный срок. Оба нападавших были ранее судимы.


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