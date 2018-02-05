С пулевым ранением в лоб девушка пришла сама в больницу в Москве

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В одно из московских медицинских учреждений обратилась девушка, у которой было пулевое ранение в лоб. Такую информацию распространили сотрудники правоохранительных органов.

В одну из московских больниц обратилась девушка, у которой было пулевое ранение в лоб. Медики, согласно имеющейся инструкции, сообщили о происшествии сотрудникам правоохранительных органов.

После опроса пострадавшей удалось выяснить, что трагедия произошла на улице Новосибирской 3 февраля. Ночью на девушку напал неизвестный мужчина, на лице у которого была маска. Он начал требовать от своей жертвы деньги и драгоценности, а после того, как получил отказ – выстрелил жертве в голову и скрылся с места преступления.

Несмотря на ранение, девушка смогла самостоятельно добраться до ближайшего медицинского учреждения. На данный момент медики сообщают, что пострадавшей проведены все необходимые исследования, пуля извлечена и на данный момент жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

Сотрудники полиции сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело. По «горячим следам» найден преступник, ним оказался молодой человек 1998 года рождения. На данный момент он признал свою вину и сотрудничает со следствием. За совершение разбойного нападения ему грозит солидный тюремный срок.